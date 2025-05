Carolina Braga reage às acusações de Luís Gonçalves: «Não preciso do Diogo para me agarrar»

No Big Brother, Luís Gonçalves aconselhou Diogo Bordin a intervir nas discussões da namorada, Carolina Braga, quando esta está «descontrolada» e pode «vir a prejudicar-se».

«Eu não preciso do Diogo, nem de ninguém desta casa, para me agarrar para eu me controlar. Sou uma mulher adulta e tenho controlo sobre o meu físico», disse a concorrente.

«Tu condenas o facto de eu ter tido aquele ato isolado, mas não condenas as tuas atitudes, que foram tudo menos atos isolados», continuou a jovem de Cascais.

No Especial de segunda-feira, ficámos a conhecer quem são os nomeados da semana. Vote para salvar:

Diogo Bordin - 761 20 20 05

Manuel Cavaco - 761 20 20 12

Solange Tavares - 761 20 20 17

Nuno Brito - 761 20 20 20

Luís Gonçalves - 761 20 20 22

