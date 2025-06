Carolina Braga sente-se mal durante a prova semanal. Veja o momento

O Big Brother anuncia que, esta semana, os concorrentes vão enaltecer a família e a prova irá seguir a mesma temática. Sempre que ouvirem o anfitrião dizer “olha o passarinho”, devem dirigir-se à moldura que está no jardim e tirar três fotografias. Segue-se o primeiro turno, que surpreende por não ser tão fácil como os concorrentes esperava, visto que o cansaço rapidamente se apodera de Carolina Braga. Veja o momento!

Estes são os nomeados desta semana. VOTE PARA SALVAR:

Carina Frias - 761 20 20 02

Carolina Braga - 761 20 20 03

Luís Gonçalves - 761 20 20 22

O Big Brother 2025 assinala os 25 anos do mais emblemático reality show em Portugal e continua a conquistar os portugueses desde a estreia, a 23 de março. Com concorrentes imprevisíveis e estratégias surpreendentes, esta edição do Big Brother está mais intensa do que nunca e promete ainda muitas emoções, confrontos e reviravoltas nas próximas semanas.

Acompanhe tudo ao minuto e não perca todos os desenvolvimentos da casa mais vigiada do País!