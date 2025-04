Carolina e Diogo terminam conversa com um abraço e muitas lágrimas: «Obrigada por teres cuidado de mim»

No Big Brother, Carolina Braga decide conversar com Diogo Bordin e pôr um ponto final na relação dos dois. Os concorrentes têm uma conversa sincera e emocionada, onde Carolina assume que tentou desligar-se e viver o momento, mas está com Diogo «a pensar noutra pessoa».

Diogo mostra-se destroçado e a conter a emoção diz que está «cansado de ficar confuso» e que chegou «ao seu limite» e que por isso «a única forma de fazer é cortar» dez vez com a proximidade dos dois.

Isto acontece num dia em que uma dinâmica que parecia inocente, rapidamente se transformou num momento tenso. Os concorrentes foram desafiados a escrever postais uns para os outros. No entanto, nem todas as mensagens foram simpáticas e positivas.

Entre as mensagens deixadas, algumas surgiram carregadas de ironia, críticas disfarçadas e até acusações. Um dos postais mais comentados foi dirigido a Adrielle Peixoto de Lisa Shincariol.

Recorde-se que Inês Vilhalva, Manuel Cavaco, Sara Silva e Adrielle Peixoto são os nomeados da semana e precisam do apoio do público para garantir a permanência.

O Big Brother 2025 comemora os 25 anos do icónico reality show no nosso país. Desde a estreia, a 23 de março, o programa tem gerado grande entusiasmo entre os fãs. Com concorrentes que não passam despercebidos, a competição está cada vez mais acesa e promete muitas surpresas.

