Casa dividida! Tomé Cunha com medo de dar opinião e todos a criticar o Luís Gonçalves forte e feio

Tomé Cunha tem medo de dar opinião contra Nuno Brito? No decorrer da conversa, Tomé afirma que gostava de opinar mais, mas tem medo de escolher um lado na guerra.

Érica afirma que numa altura do Jogo, o colega vai ter de escolher. O concorrente acaba por confessar que se identifica mais com Luís do que com o outro grupo, por ser uma pessoa que tem interesse em conhecê-lo. Sara e Érica concordam com o colega e afirmam que o colega não está sozinho. Tomé revela ainda que considera Nuno egocêntrico e Érica e Sara voltam a concordar. Érica afirma que o Nuno não é um bom líder porque não confia no grupo. A concorrente aconselha o amigo a dar a sua opinião sem ter medo do que vão pensar dele.

Hoje, quinta-feira dia 10 de abril de 2025, é dia de gala no Big Brother 2025, marcada por uma temida dupla expulsão. A gala, conduzida como sempre por Cláudio Ramos, chega com uma promessa de muita emoção e surpresas de tirar o fôlego. Carina Frias, Érica Reis, Gonçalo Beja da Costa, Manuel Rodrigues, Sara Silva e Tiago Rodrigues estão nomeados e dois deles vão abandonar a casa esta noite.

Além da expulsão, a gala de hoje reserva muitos confrontos entre os concorrentes marcados pelas últimas polémicas desta semana.

Veja também os últimos acontecimentos!

Solange Tavares faz strip a Dinis Almeida e as imagens já correm a internet - Big Brother - TVI

São protagonistas do Big Brother esta semana e não são concorrentes. Estes são os objetos que fizeram história - Big Brother - TVI