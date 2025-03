Dinis Almeida e Manuel Rodrigues enfrentaram-se naquele que foi o primeiro frente a frente, cara com cara, deste Big Brother 2025. Dinis não gostou de uma atitude do colega e decide confrontar o colega. Vive-se então um momento bem tenso, mas no final os dois acabam a dar um abraço.

O Big Brother 2025 arrancou no domingo, dia 23. São 20 os concorrentes que estão na casa mais vigiada do País.

Veja também: Em dia de aniversário, Maria Botelho Moniz é surpreendida em direto! Veja o que aconteceu