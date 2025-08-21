Casa em choque. Afonso parte a caixa da imunidade a mando de Catarina Miranda

Surge uma caixa misteriosa no jardim que diz “imunidade”. Todos ignoram exceto a Miranda e o Afonso que se entusiasmam com a ideia de conseguirem conquistar uma imunidade para o Afonso já que está sempre nomeado. Na esplanada, os restantes concorrentes vão criticando a dupla até que a Catarina consegue convencer o rapaz a partir a caixa. Quando constatam que acabaram de acrescentar 5 falhas à tarefa semanal, todos condenam o Afonso que não mostra qualquer arrependimento.
Esta semana, há quatro concorrentes em risco de expulsão. Vote no seu concorrente favorito para o salvar:
AFONSO LEITÃO – 761 20 20 01
JÉSSICA VIEIRA – 761 20 20 07
KINA – 761 20 20 08
VIRIATO – 761 20 20 13
