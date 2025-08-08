VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo

Casa em revolta? Catarina Miranda toma decisão polémica nas compras semanais

No Big Brother Verão, Catarina Miranda foi alvo de críticas enquanto líder, por não satisfazer os pedidos de todos os colegas no momento das compras semanais. A concorrente defendeu-se, afirmando que optou por adquirir apenas o essencial, como forma de prevenir eventuais necessidades futuras.

Afonso Leitão, Kina, Bruno de Carvalho e Eduardo Ferreira são os nomeados desta semana. As votações já estão abertas e o público pode salvar o seu concorrente favorito através das habituais linhas telefónicas:

AFONSO LEITÃO – 761 20 20 01
KINA – 761 20 20 08
BRUNO DE CARVALHO – 761 20 20 15
EDUARDO FERREIRA – 761 20 20 18

Acompanhe tudo o que se passa na casa do Big Brother Verão aqui!

  • Big Brother
  • Ontem às 20:19
Últimos vídeos
Últimos vídeos

Vídeos

04:14

Afonso Leitão deixa tudo em pratos limpos: «Não me identifico com a pessoa que é o Bruno»

22:20 Ontem
03:54

«Tudo aquilo é preparado. (…) É uma farsa»: Kina lança farpas a Catarina Miranda e Afonso Leitão

22:16 Ontem
04:35

Bruno de Carvalho não poupa Afonso Leitão: «Infantil e insuportável»

22:09 Ontem
07:34

Casa ao rubro por causa de… salsichas? A verdade veio ao de cima no Especial

22:03 Ontem
03:05

Kina explode ao ver comida no lixo. E já se sabe quem foi

21:47 Ontem
22:01

Ana desabafa com colegas «Passei muitas coisas com uma criança nos braços»

21:22 Ontem
Mais Vídeos

Mais Vistos

07:08

Bomba! Catarina Miranda dá privilégios aos colegas e deixa todos de boca aberta

Ontem às 18:22
05:43

Casa em revolta? Catarina Miranda toma decisão polémica nas compras semanais

Ontem às 20:19
04:11

Bruno de Carvalho está na final do Big Brother Verão? O concorrente teve acesso ao cofre do passaporte

Ontem às 19:23
01:02

Reconciliação à vista? Nuno Eiró confronta João Oliveira e Carolina Nunes: «Vieram no mesmo carro?»

Ontem às 18:25
04:14

Afonso Leitão deixa tudo em pratos limpos: «Não me identifico com a pessoa que é o Bruno»

Ontem às 22:20
Ver Mais

Notícias

Momento íntimo entre Luíza Abreu e a mãe conquista as redes sociais

Ontem às 21:14

Filho de Marta Cruz emociona com testemunho sobre transição de género: «Senti desde pequenino que não era igual»

Ontem às 19:47

Ex-concorrente da Casa dos Segredos surpreende todos com mudança transformadora

Ontem às 18:14

Transformação extrema: Ex-concorrente revela o segredo para ter perdido 22 quilos sem passar fome

Ontem às 16:52

Romance improvável do Triângulo acaba com troca de alianças em direto

Ontem às 16:24
Ver Mais Noticias

EXCLUSIVOS BB

03:42

Catarina Miranda beija e faz festinhas a Afonso: «Já deves ter metido a boca onde não devias»

6 ago, 14:59
05:30

Catarina Miranda abre o coração a Afonso: «Apaixonei-me pelo que inventei de você»

6 ago, 08:31
05:23

Catarina Miranda em rutura total com Afonso: «Tudo o que mexe, tu vais para a cama»

5 ago, 15:17
04:57

Sanção pesada no Big Brother Verão e as reações são de grande espanto

3 ago, 21:36
03:09

Ainda há futuro? Afonso tenta abraçar Daniela Santos e o clima acaba a aquecer

3 ago, 09:50
Ver Mais Exclusivos BB

FORA DA CASA

Momento íntimo entre Luíza Abreu e a mãe conquista as redes sociais

Ontem às 21:14

Filho de Marta Cruz emociona com testemunho sobre transição de género: «Senti desde pequenino que não era igual»

Ontem às 19:47

Ex-concorrente da Casa dos Segredos surpreende todos com mudança transformadora

Ontem às 18:14

Mudança inesperada! Veja o novo visual desta ex-concorrente

Ontem às 17:58

Transformação extrema: Ex-concorrente revela o segredo para ter perdido 22 quilos sem passar fome

Ontem às 16:52
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

03:45

O Calendário dos bombeiros da casa. Pouca roupa e muita sensualidade

6 ago, 11:24
08:45

Catarina Miranda faz esclarecimento sobre a zanga com Afonso Leitão

5 ago, 21:53
03:53

Feia discussão entre Bruno de Carvalho e Afonso sobe de tom: «Pedi desculpa para não levares na tromba»

5 ago, 19:50

«Aceitei porque precisava»: Rosa Bela recorda decisão que mudou a sua vida para sempre

10 jul, 12:43
03:39

«Ficas linda... é lindo esse detalhe»: Viriato Quintela está encantado com Ana Catharina?

10 jul, 12:35
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Daniela Santos em romance com Badoxa? Bailarina quebra o silêncio!

Ontem às 17:45

Em fotos tiradas por pessoa especial, Soraia Moreira arranca suspiros em biquíni: "Um arraso"

Ontem às 17:24

Mãe de Luíza Abreu reaparece em momento de ir às lágrimas... e João Moura Caetano reage!

Ontem às 15:38

Francisco Monteiro em choque ao ver Bárbara Parada chorar: "Precisas de ser internada"

Ontem às 12:43

Marcia Soares faz importante desabafo: "O meu coração fica confuso"

Ontem às 11:35
Ver Mais Outros Sites

Maria Botelho Moniz

Gravidez a caminho? Maria Botelho Moniz revela detalhes privados: «Quero dar-lhe um irmão»

7 ago, 15:03

Filho de Maria Botelho Moniz derrete a mãe com detalhe ligado ao Big Brother

7 ago, 14:55

Maria Botelho Moniz surpreende com opinião sobre concorrente: «Doa a quem doer, está a ser quem é»

7 ago, 12:15

Maria Botelho Moniz sobre concorrente do «Big Brother Verão»: «Está a fazer a melhor passagem por um reality»

7 ago, 12:15

Companheiro de Maria Botelho Moniz revela pacto feito entre o casal: «Ela já quebrou algumas vezes»

7 ago, 12:06
Ver Mais

Curva da Vida

Fábio Paim recorda dia em que foi preso em frente aos filhos: «Não tenho mais como pedir desculpa»

4 ago, 00:14

Era uma promessa do futebol, tinha milhões, mas perdeu tudo. A história marcante de Fábio Paim

3 ago, 23:50

Depois da Curva da Vida, Fábio Paim em momento único: «Vou prometer em frente a toda a gente que...»

3 ago, 23:47

A história de Fábio Paim: Ex-futebolista explica o que realmente aconteceu para ter perdido tudo

3 ago, 23:40

Bruna desaba em lágrimas após apresentar a Curva da Vida e Maria Botelho Moniz dá-lhe presente especial

27 jul, 23:42
Ver Mais