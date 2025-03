Casa em tensão! Marta Cardoso revela tudo o que aconteceu durante o intervalo. Saiba aqui

No Extra do Big Brother, Marta Cardoso revela tudo o que não vimos e que aconteceu durante o intervalo do programa. A apresentadora conta que Érica Reis se passou por ter ouvido uma conversa entre Mariana Costa, Sara Silva e Ana Neto e não ter gostado de não ser incluída na mesma, gerando muita tensão na casa. Isto acontece numa noite em que os concorrentes receberam a visita de Hélder Fráguas, juiz de «A Sentença», para os ajudar a resolver os mal-entendidos do jogo.