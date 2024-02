Casaco de Débora é tema de discussão no pós-gala. Veja tudo!

Há 2h e 1min

No Diário do Big Brother, o anfitrião dá início à cadeira quente e o primeiro tema é o casaco rasgado de Débora. Ana Barbosa só ficou triste por Débora não ter vindo falar com ela, pois se foi a única a usar o casaco, podia ter ido ao seu encontro, perceber o que tinha acontecido. Ana acha mesmo que foi ela a rasgar, porque quando jogou às pedra, pode ter feito força com o braço e descoseu-o. O Big Brother questiona o porquê de Ana ter desvalorizado e Ana explica que não o fez, só achou que a situação estava a ser mastigada, sempre a tocarem no mesmo assunto, e bastava a pessoa ter-se chegado ao pé dela e ter falado tranquilamente. Débora comenta que agora as palavras da Ana estão a ser muito cautelosas, mas se Ana ficou triste, mais triste teria ficado Débora quando Ana gozou, dizendo coisas terríveis que praticamente todos ouviram. Acha que teve muito poder de encaixe, tentou não ouvir muito para não se exaltar. Débora não falou diretamente com Ana, pois tentou ter calma, pensou no bem estar da casa e só comentou com Savate porque ele passou por ela na altura, referindo que não foram queixinhas. Savate confirma que Débora foi desabafar. Érica interrompe e questiona como é que Débora pode estar preocupada com o bem estar da casa, quando só fez queixinhas ao Savate... Savate diz que foi Érica que não se preocupou com o bem estar da casa e a concorrente questiona se ele quer falar por ela. Érica é que largou a bomba porque fez com que Ana se passasse da cabeça. Érica admite que foi leva e trás. O Big Brother pergunta a Débora o que é que ela achou da atitude de Érica, ao que Savate responde "instigadora", referindo que responde por todos. Débora diz que o que a choca é que ninguém fale da maneira como Ana falou com ela. Débora diz que isto é tudo ridículo, sobre o conteúdo e a forma. Diz que não sabendo quem foi, não pode acusar ninguém. Érica relembra que ela deixou no ar e Savate diz que estão mais preocupados com o facto de Débora ter vindo desabafar com ele, do que com o facto de Ana se ter exaltado com ela. Débora admite que foi estúpida por ter emprestado o casaco.

Bárbara admite também que está neste momento a usar o casaco de Barbosa e na verdade já o estragou. Ana diz que vai já pedir dinheiro no MBway. O Big Brother pede a Débora que vá buscar o casaco.

Débora mostra o grande buraco que tem no casaco e mostra ao Big Brother o tamanho do que está estragado. Savate vê que está tudo rasgado, mas sabe que foi sem querer. Débora diz "eu quero pensar que não foi de propósito" e Érica irrita-se, por Débora, mais uma vez, deixar no ar essa hipótese. Débora diz que não vai esquecer o que foi feito ontem e é aplaudida por todos. Ana diz que está triste por entender que a tolerância que Débora tem consigo é tão pouca. Tatiana diz que no lugar de Débora tinha agido de igual forma. Acha que Débora nem insistiu na situação, contrariamente ao que diz Ana. Acha só que Débora se estava a defender. Ana afirma que Tatiana está a falar porque chegou a agora e tem de se mostrar. Tatiana diz que Barbosa não a conhece.