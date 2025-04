Casal bomba: Nuno Brito e Lisa Shincariol enfrentam comentários de um dos casais mais icónicos dos realities

O Big Brother foi à rua e o público respondeu se acredita no casal Lisa e Nuno, as respostas surpreenderam.

Lisa Schincariol de 27 anos e Nuno Brito de 37 anos, têm dado que falar dentro da casa do Big Brother 2025. Nos últimos dias, os dois concorrentes têm-se mostrado cada vez mais próximos, com momentos de carinho que não passaram despercebidos aos colegas nem ao público. Porém, esta tarde o ambiente ficou mais «frio» e tenso.

Num momento calmo no jardim, Lisa e Nuno decidiram ter uma conversa franca sobre a dinâmica entre ambos e o que já viveram na casa. Nuno não escondeu as suas dúvidas quanto à compatibilidade com a colega: «Claramente não somos compatíveis, nota-se isso… Desde sempre, e acho que estamos a empurrar coisas que não valem a pena.»

O Big Brother 2025 celebra o 25.º aniversário do icónico reality show em Portugal e tem sido um verdadeiro fenómeno desde a sua estreia, a 23 de março. Com concorrentes que não param de surpreender, o jogo está cada vez mais intenso e promete ainda mais emoções nas próximas semanas.

