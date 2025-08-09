VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo

Casamenteiro! Big mete música de 'striptease' para Afonso e Miranda

No Big Brother Verão, Catarina Miranda e Afonso Leitão tomam banho "juntos" e trocam vários olhares provocadores. O Big não se deixou ficar e meteu uma música picante para os dois. 

As votações ainda estão abertas e o futuro de Afonso Leitão, Kina, Bruno de Carvalho e Eduardo Ferreira está nas mãos do público. Salve o seu favorito através das linhas telefónicas:

AFONSO LEITÃO – 761 20 20 01
KINA – 761 20 20 08
BRUNO DE CARVALHO – 761 20 20 15
EDUARDO FERREIRA – 761 20 20 18

Acompanhe tudo o que se passa na casa do Big Brother Verão aqui!

  • Há 1h e 53min
Últimos vídeos
Últimos vídeos

Vídeos

08:24

Revelação bomba! Fábio Paim participou no Love on Top e conta tudo: «Usavam sungas»

22:53
03:01

Em choque e perdidos de riso: Fábio Paim revela que esteve no Love on Top e deixa colegas estupefactos

22:42
05:24

Bocas para a ex-mulher? Bruno de Carvalho expõe detalhes da vida privada: «Mentiras e omissões, não»

22:22
01:54

Ana Duarte chora baba e ranho nos braços de Jéssica Vieira

22:11
01:27

Enquanto Miranda e Afonso flirtam, Jéssica está lavada em lágrimas

22:05
03:24

Romance em altas: Afonso faz serenata a Catarina Miranda e esta fica derretida

22:03
Mais Vídeos

Mais Vistos

01:14

Bruno de Carvalho descai-se e revela aos concorrentes: «O Diogo Jota morreu»

Hoje às 16:00
04:23

Regresso explosivo: Leandro entra no Big Brother e Catarina Miranda não se contém: «Que mal te fiz eu?»

Hoje às 15:26
06:02

Tudo fora do controlo. Viriato ameaça: «É hoje. Partia-lhe a boca toda»

Hoje às 14:35
01:04

Mergulhos aparatosos de Viriato Quintela dão para o torto

Hoje às 14:50
01:20

Em tronco nu, Afonso recebe 'apertão' de Bruna: e esta foi a reação de Catarina Miranda

Há 2h e 9min
Ver Mais

Notícias

Mais de 35 mil euros no pulso e ainda um Porsche topo de gama nas mãos. As compras impressionantes de Vânia Sá

Há 2h e 6min

A nova namorada de André Lopes é de fazer parar o trânsito: e estas são as fotos mais quentes

Hoje às 18:54

Ninguém estava à espera desta transformação: Vencedora de reality show muda radicalmente de visual

Hoje às 17:39

Está Daniela Santos a namorar com Badoxa? Veja a explicação da bailarina

Hoje às 17:12

O imprevisto que aconteceu no casamento e que deixou Rosa Bela com cara de pânico

Hoje às 17:06
Ver Mais Noticias

EXCLUSIVOS BB

03:42

Catarina Miranda beija e faz festinhas a Afonso: «Já deves ter metido a boca onde não devias»

6 ago, 14:59
05:30

Catarina Miranda abre o coração a Afonso: «Apaixonei-me pelo que inventei de você»

6 ago, 08:31
05:23

Catarina Miranda em rutura total com Afonso: «Tudo o que mexe, tu vais para a cama»

5 ago, 15:17
04:57

Sanção pesada no Big Brother Verão e as reações são de grande espanto

3 ago, 21:36
03:09

Ainda há futuro? Afonso tenta abraçar Daniela Santos e o clima acaba a aquecer

3 ago, 09:50
Ver Mais Exclusivos BB

FORA DA CASA

Mais de 35 mil euros no pulso e ainda um Porsche topo de gama nas mãos. As compras impressionantes de Vânia Sá

Há 2h e 6min

A nova namorada de André Lopes é de fazer parar o trânsito: e estas são as fotos mais quentes

Hoje às 18:54

Ninguém estava à espera desta transformação: Vencedora de reality show muda radicalmente de visual

Hoje às 17:39

O imprevisto que aconteceu no casamento e que deixou Rosa Bela com cara de pânico

Hoje às 17:06

Márcia Soares tem novo namorado? A resposta é «sim»

Hoje às 15:12
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

03:45

O Calendário dos bombeiros da casa. Pouca roupa e muita sensualidade

6 ago, 11:24
08:45

Catarina Miranda faz esclarecimento sobre a zanga com Afonso Leitão

5 ago, 21:53
03:53

Feia discussão entre Bruno de Carvalho e Afonso sobe de tom: «Pedi desculpa para não levares na tromba»

5 ago, 19:50

«Aceitei porque precisava»: Rosa Bela recorda decisão que mudou a sua vida para sempre

10 jul, 12:43
03:39

«Ficas linda... é lindo esse detalhe»: Viriato Quintela está encantado com Ana Catharina?

10 jul, 12:35
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

De reality shows a papás e mamãs: conheça os filhos dos ex-concorrentes da TVI

Há 3h e 42min

"Big Brother" em choque: "O Diogo Jota morreu"

Hoje às 19:09

Aniversário do filho de Daniela Santos. Ex-concorrente do "Big Brother" chama a atenção: "Um pouco estranha"

Hoje às 16:19

Em saída à noite, Fanny Rodrigues diverte-se com conhecido cantor... e não é Detchi!

Hoje às 12:29

Carolina Nunes e João Oliveira novamente juntos: veja a foto!

Hoje às 11:39
Ver Mais Outros Sites

Maria Botelho Moniz

Gravidez a caminho? Maria Botelho Moniz revela detalhes privados: «Quero dar-lhe um irmão»

7 ago, 15:03

Filho de Maria Botelho Moniz derrete a mãe com detalhe ligado ao Big Brother

7 ago, 14:55

Maria Botelho Moniz surpreende com opinião sobre concorrente: «Doa a quem doer, está a ser quem é»

7 ago, 12:15

Maria Botelho Moniz sobre concorrente do «Big Brother Verão»: «Está a fazer a melhor passagem por um reality»

7 ago, 12:15

Companheiro de Maria Botelho Moniz revela pacto feito entre o casal: «Ela já quebrou algumas vezes»

7 ago, 12:06
Ver Mais

Curva da Vida

Fábio Paim recorda dia em que foi preso em frente aos filhos: «Não tenho mais como pedir desculpa»

4 ago, 00:14

Era uma promessa do futebol, tinha milhões, mas perdeu tudo. A história marcante de Fábio Paim

3 ago, 23:50

Depois da Curva da Vida, Fábio Paim em momento único: «Vou prometer em frente a toda a gente que...»

3 ago, 23:47

A história de Fábio Paim: Ex-futebolista explica o que realmente aconteceu para ter perdido tudo

3 ago, 23:40

Bruna desaba em lágrimas após apresentar a Curva da Vida e Maria Botelho Moniz dá-lhe presente especial

27 jul, 23:42
Ver Mais