Catarina atira «Acho que o Viriato tem uma queda pela Ana» mas a cantora não acha piada

No Big Brother Verão, Catarina aconselha Ana a dar mais a sua opinião e as duas comentam a postura de Viriato. A líder afirma que ele é teimoso e acha sempre que tem razão. A cantora concorda e diz que o ator quer ser o “Senhor Perfeito”. Bruna conta às colegas que Viriato estava a chorar. Num momento de fofoca, Catarina confessa que acha que o ator tem uma “queda” por Ana. A líder justifica a sua teoria ao dizer que ele faz “figuras” quando está com ela. Já Ana afirma “é só ridículo” e explica que ele faz isso a todas.

Afonso Leitão, Kina, Bruno de Carvalho e Eduardo Ferreira são os nomeados desta semana. As votações já estão abertas e o público pode salvar o seu concorrente favorito através das habituais linhas telefónicas:

AFONSO LEITÃO – 761 20 20 01

KINA – 761 20 20 08

BRUNO DE CARVALHO – 761 20 20 15

EDUARDO FERREIRA – 761 20 20 18

Acompanhe tudo aqui