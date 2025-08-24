Catarina confronta Afonso e confessa: «Posso estar muito iludida»

No Big Brother Verão, Catarina Miranda comenta com Afonso que pareceu muito ciumenta nas imagens exibidas. O concorrente confirma e ela queixa-se por ele ter dito que gosta muito de Jéssica, mas não lhe dizer o mesmo. Afonso suspira e Catarina Miranda conclui: «Ao menos fiquei esclarecida». No jardim, Jéssica relata a Bruna e Viriato as imagens que viu, e o ator diz que já previa a situação, garantindo que costuma acertar mas não é ouvido. No confessionário, Catarina Miranda admite a possibilidade de estar muito iludida.
Recorde-se que Kina foi a concorrente expulsa na gala deste domingo, o que deixou todos em choque dentro da casa. Afonso foi eleito o líder da semana.
Acompanhe aqui tudo o que se passa no Big Brother Ao Minuto.