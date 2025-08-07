Catarina continua em lágrimas e Afonso recusa fazer as pazes «Nunca mais lhe vou falar»

No Big Brother Verão, depois de explodir com Afonso, Catarina continuou a chorar de forma desesperada. Eduardo aproximou-se para a confortar, mas a líder aproveitou o momento para criticar novamente o comportamento do ex-militar. Pouco depois, Afonso apareceu no jardim e pediu-lhe a sua camisola de volta antes da festa. Catarina ignorou o pedido e apenas pediu ao bombeiro que a deixasse sozinha.

Eduardo respeitou o pedido e foi até ao alpendre, onde tentou convencer Afonso a resolver as coisas com Catarina, mas o ex-militar mostrou-se irredutível. No quarto amarelo, Viriato comentou com os colegas que Catarina estava em baixo e sugeriu que devolvessem as gomas. Os concorrentes recusaram-se, enquanto se deliciavam com os doces. Mais tarde, já mais calma, Catarina juntou-se aos colegas no quarto e voltou a desabafar, dizendo que continua triste com Afonso.

Afonso Leitão, Kina, Bruno de Carvalho e Eduardo Ferreira são os nomeados desta semana. As votações já estão abertas e o público pode salvar o seu concorrente favorito através das habituais linhas telefónicas:

AFONSO LEITÃO – 761 20 20 01

KINA – 761 20 20 08

BRUNO DE CARVALHO – 761 20 20 15

EDUARDO FERREIRA – 761 20 20 18

