Catarina e Afonso em momento cúmplice durante a prova semanal «Eu levo-te a fazer um treino»

No Big Brother Verão, durante a prova semanal, Catarina e Afonso foram desafiados a equilibrar bandejas. A sós, o ex-militar aproveitou para brincar relativamente à marcação do casamento após o programa, porém Catarina respondeu com cautela, e afirmou que “logo se vê”. Após retomarem a posição inicial, a repórter comentou que precisava de ir ao ginásio, dando início a um momento de flirt. Catarina confessou que não acredita ser o género de Afonso e que “palavras o vento leva”, ao que ele respondeu com um elogio: “Ainda não tenho pincel para pintar esta bela escultura.”

Afonso Leitão, Kina, Bruno de Carvalho e Eduardo Ferreira são os nomeados desta semana. As votações já estão abertas e o público pode salvar o seu concorrente favorito através das habituais linhas telefónicas:

AFONSO LEITÃO – 761 20 20 01

KINA – 761 20 20 08

BRUNO DE CARVALHO – 761 20 20 15

EDUARDO FERREIRA – 761 20 20 18

