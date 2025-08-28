Catarina e Afonso trocam provocações musicais durante a prova semanal

No Big Brother Verão, enquanto Catarina, Viriato e Bruna se dedicavam à prova semanal, a ribatejana e Afonso aproveitaram o momento para trocar provocações em tom divertido, adaptando letras de músicas. O clima leve entre os dois concorrentes acabou por animar a tarefa e arrancar risos aos colegas.

Esta semana, três participantes enfrentam a possibilidade de expulsão. Vote para salvar o seu concorrente favorito:

Catarina Miranda - 761 20 20 05

Viriato Quintela - 761 20 20 13

Ana Duarte - 761 20 20 17

