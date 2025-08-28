Catarina e Viriato em confronto aceso durante atividade: «Posso ir a nomeações com qualquer um»

No Big Brother Verão, uma atividade lançou faíscas entre Catarina e Viriato. Confrontado com a questão “Nomear quem merece sair ou nomear quem te ameaça mais?”, Afonso respondeu que nomeia quem merece. Quando o anfitrião perguntou se alguém discordava, o silêncio manteve-se. Foi então que Catarina acusou Viriato de não se manifestar, recordando que o ator já tinha admitido nomear “os tubarões”, em referência a ela e a Afonso. Viriato reagiu de imediato, defendendo que a concorrente não sabe como é o seu jogo nem o que se passa à sua volta, acrescentando ainda que Catarina “passa pelos pingos da chuva”, já que raramente enfrenta nomeações. Surpreendida, a ribatejana ironizou o comentário e afirmou com firmeza que pode ir a nomeações com qualquer colega, assegurando que, em conjunto com Afonso, tem influência suficiente para decidir indiretamente quem abandona o jogo.
Esta semana, três participantes enfrentam a possibilidade de expulsão.
