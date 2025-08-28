Catarina emociona-se em confronto com Afonso: «Sinto-me sozinha no jogo»

No Big Brother Verão, Catarina tentou esclarecer-se com Afonso após ter ficado magoada por ser repreendida por ele à frente de todos os colegas. O ex-paraquedista defendeu que teve a atitude correta, mas a concorrente ribatejana não conteve a emoção, confessando estar cansada e sentir-se sozinha dentro do jogo. A conversa rapidamente subiu de tom e terminou com Afonso a abandonar o diálogo. Catarina seguiu-o de imediato, acusando-o de querer vê-la em baixo e reforçando que, depois de tudo o que fez por ele, não merecia ser deixada sozinha.

Esta semana, três participantes enfrentam a possibilidade de expulsão. Vote para salvar o seu concorrente favorito:

Catarina Miranda - 761 20 20 05

Viriato Quintela - 761 20 20 13

Ana Duarte - 761 20 20 17

Não perca nada do que se passa na casa mais vigiada do País!