Hoje às 12:13

No «Dois às 10», Catarina Esparteiro, uma das concorrentes expulsas ontem à noite do Big Brother, fala-nos da relação com Fábio Gonçalves. Entre risos, a nossa convidada revela: «Devíamos ter simulado um casal... e tinha-nos corrido melhor». O ex-concorrente responde à questão de Cláudio Ramos: «Sentiu-se atacado pelo Leandro?», veja a resposta de Fábio.