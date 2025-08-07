Catarina explode com Afonso após roubo de gomas «Estúpido, otário e mentiroso!»

No Big Brother Verão, na zona do alpendre, Catarina Miranda anunciou aos colegas que iria organizar uma ladys night, revelando que o único homem convidado seria Eduardo, o stripper de serviço. Em tom de vingança, Afonso decidiu assaltar a mala da líder e roubou vários pacotes de gomas.

Mais tarde, no quarto amarelo, Catarina apercebeu-se que Fábio estava a distribuir gomas e foi confrontar Afonso. Apesar de o ex-militar negar ter mexido na mala, Catarina não acreditou e teve um ataque de fúria. Aos gritos, chamou o colega de «estúpido, otário e mentiroso» e afirmou estar farta dele, acusando-o de trair a sua confiança.

Fábio comentou que a líder era «louca» e Afonso garantiu que nunca mais iria falar com ela. Catarina acabou o dia a chorar sozinha no deck.

Afonso Leitão, Kina, Bruno de Carvalho e Eduardo Ferreira são os nomeados desta semana. As votações já estão abertas e o público pode salvar o seu concorrente favorito através das habituais linhas telefónicas:

AFONSO LEITÃO – 761 20 20 01

KINA – 761 20 20 08

BRUNO DE CARVALHO – 761 20 20 15

EDUARDO FERREIRA – 761 20 20 18

