Catarina irrita-se com Afonso durante o banho «Estúpido e atrasado mental»

No Big Brother Verão, depois de se oferecer para ajudar Catarina Miranda a tomar banho, Afonso pegou no regador e colocou-o longe do chuveiro, de forma propositada. A atitude irritou a líder, que não achou graça à provocação.

Eduardo, que assistia à cena, comentou a interação entre os dois, afirmando que aquilo «é amor». No entanto, Catarina não achou piada e chamou Afonso de «estúpido e atrasado mental».

Apesar do desentendimento, o ex-militar acabou por ir buscar água quente. Quando despejou o regador sobre Catarina, ela gritou «está quente!» e Afonso soltou uma gargalhada.

Afonso Leitão, Kina, Bruno de Carvalho e Eduardo Ferreira são os nomeados desta semana. As votações já estão abertas e o público pode salvar o seu concorrente favorito através das habituais linhas telefónicas:

AFONSO LEITÃO – 761 20 20 01

KINA – 761 20 20 08

BRUNO DE CARVALHO – 761 20 20 15

EDUARDO FERREIRA – 761 20 20 18

