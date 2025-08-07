Catarina isola-se durante a festa e recusa apoio dos colegas «É preciso ter uma paciênca de santo»

No Big Brother Verão, a festa semanal arrancou com animação para quase todos os concorrentes, menos para Catarina Miranda, que se isolou no alpendre a chorar. Apesar de receber algum apoio de colegas, a repórter acabou por se fechar na casa de banho, ainda em lágrimas.

No jardim, Afonso mostrou-se preocupado e pediu a Ana que fosse ter com Catarina. A cantora cedeu ao pedido, mas regressou rapidamente, dizendo que não conseguiu falar com a colega. Catarina deitou-se na cama, ainda a chorar, e Ana tentou novamente aproximar-se.

Durante a conversa, Ana revelou que Afonso também estava em baixo, mas Catarina não acreditou e disse que não queria voltar à festa. Mais uma vez, a líder optou por ficar sozinha.

Afonso Leitão, Kina, Bruno de Carvalho e Eduardo Ferreira são os nomeados desta semana. As votações já estão abertas e o público pode salvar o seu concorrente favorito através das habituais linhas telefónicas:

AFONSO LEITÃO – 761 20 20 01

KINA – 761 20 20 08

BRUNO DE CARVALHO – 761 20 20 15

EDUARDO FERREIRA – 761 20 20 18

