Catarina Miranda abre o coração a Afonso Leitão: «Eu estou tão apaixonada (…) Pensava que também estavas»

No Especial Big Brother Verão, Catarina Miranda assumiu estar completamente apaixonada, enquanto Afonso Leitão mostrou-se menos claro nos seus sentimentos. A concorrente confessou não conseguir estar longe do aliado e revelou já sofrer por antecipação com a aproximação do fim do programa. Emocionada, desabafou: «Eu estou tão apaixonada (…) Pensava que também estavas».

Ontem, na gala do Big Brother, foi noite de muitas surpresas e emoções à flor da pele! Bruna foi a concorrente expulsa, e por isso fica fora do leque dos finalistas. Afonso Leitão fez a sua Curva da Vida perante o País inteiro, um percurso de vida recheado de revelações fortes, nomeadamente sobre o seu namoro com a ex-Jéssica Vieira. Já a própria Jéssica Vieira foi salva em 1º lugar com uma percentagem impressionante. Discussão forte entre Catarina Miranda e Jéssica Vieira 'explode' durante o direto.

Acompanhe ao minuto, tudo o que se passa no Big Brother Verão!