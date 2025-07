Catarina Miranda acusa Daniela Santos de se «enrolar» com Afonso Leitão: «Andas aqui a fazer figuras»

No Big Brother Verão, Catarina Miranda acusou Daniela Santos de estar a «sobreviver» na casa por causa do enredo com Afonso Leitão. A bailarina diz que a concorrente é que está «sempre associada a homens» e a conversa descamba. Veja tudo.

Recorde-se que, na gala de hoje à noite, há um concorrente que vai abandonar a casa do Big Brother Verão.

VOTE PARA SALVAR:

AFONSO LEITÃO – 761 20 20 01

BRUNA – 761 20 20 04

LUIZA ABREU – 761 20 20 09

FÁBIO PAIM – 761 20 20 14

BRUNO DE CARVALHO – 761 20 20 15

