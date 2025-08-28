Catarina Miranda acusa Jéssica de a provocar durante a festa e Afonso garante: «Estás a ficar afetada»

No Big Brother Verão, após o fim da festa, Ana chamou a atenção de Jéssica por ter estado várias vezes a olhar para Afonso. A nortenha assegurou que não foi intencional e pediu às colegas que a alertassem sempre que isso acontecesse. Ao mesmo tempo, Catarina comentava com Afonso que Jéssica tinha passado a noite a tentar aproximar-se dele apenas para a provocar. Apesar de insistir que não queria parecer ciumenta, a Chef ouviu do ex-paraquedista que estava, de facto, a ficar afetada pela situação, reforçando ainda que sabia que ela considera Jéssica uma ameaça dentro da casa.

Esta semana, três participantes enfrentam a possibilidade de expulsão. Vote para salvar o seu concorrente favorito:

Catarina Miranda - 761 20 20 05

Viriato Quintela - 761 20 20 13

Ana Duarte - 761 20 20 17

