Catarina Miranda afirma que o programa não se faz sem ela e Big Brother responde

No Big Brother Verão, os concorrentes voltaram a sentar-se no já habitual "Círculo de Acusações". Ao subir à cadeira para partilhar as suas acusações, Catarina Miranda afirma: «Big Brother que é Big Brother já não se faz sem mim». Ao ouvir tal frase, o anitrião responde que o programa se faz sem qualquer um dos concorrentes.
Estamos a poucos dias da final do Big Brother Verão, e por isso deve votar para salvar o seu favorito. Viriato Quintela conquistou o passaporte para a final, mas os restantes concorrentes continuam em risco de abandonar a casa no próximo domingo. Vote para salvar:
AFONSO - 761 20 20 01
BRUNA - 761 20 20 04
CATARINA MIRANDA - 761 20 20 05
JÉSSICA - 761 20 20 07
Acompanhe ao minuto, tudo o que se passa no Big Brother Verão!