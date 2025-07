Catarina Miranda apaixonada por Afonso Leitão? Fábio Paim atira: «Ele está a mexer contigo»

No Big Brother Verão, a relação entre Catarina Miranda e Afonso Leitão foi tema de conversa num momento de descontração no exterior da casa. Fábio Paim acredita que Afonso está a mexer com Miranda, podendo esta estar já a desenvolver sentimentos pelo colega. A reação da apresentadora do Somos Portugal foi de surpresa e muitas gargalhadas.

Esta semana, há cinco nomeados em risco de abandonar a casa do Big Brother Verão.

VOTE PARA SALVAR:

ANA CATHARINA - 761 20 20 02

CATARINA MIRANDA - 761 20 20 05

KINA – 761 20 20 08

VIRIATO QUINTELA - 761 20 20 13

BRUNO DE CARVALHO – 761 20 20 15

