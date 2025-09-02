Catarina Miranda aproveita-se de aula de sedução de Afonso Leitão para dar um passo em frente

No Big Brother Verão, Catarina Miranda é chamada ao exterior da casa e é surpreendida com um consultório de sedução, administrado por Afonso Leitão. O concorrente dá uma aula a Miranda e ensina-lhe todas as técnicas para seduzir e, numa exemplificação prática, Miranda agarrou-se ao colega e ficou bem próxima do mesmo.
Esta semana, quatro concorrentes estão em risco de expulsão. Vote para salvar:
AFONSO - 761 20 20 01
BRUNA - 761 20 20 04
CATARINA MIRANDA - 761 20 20 05
JÉSSICA - 761 20 20 07
Acompanhe ao minuto, tudo o que se passa no Big Brother Verão!