Catarina Miranda arrasa Gabriel no confessionário: «Acho mesmo que não tem opinião»

No Big Brother, no quarto do líder, o Gabriel é confrontado pela Catarina sobre a Daniela. A chef acusa o concorrente de não ter opinião e de querer agradar a todos pois está mais que visto que ele não gosta nada da Daniela mas acaba por ser simpático com ela. O Gabriel recusa mudar porque foi assim, no entanto, admite que não ia sentir falta da Daniela caso fosse expulsa. O Panelo não tem dúvidas, o Gabriel é assim porque tem medo de ser nomeado.