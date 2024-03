No Big Brother 2024, Catarina Miranda arrasa o líder Fábio Caçador e queixa-se em conversa com Alex Ferreira: «Estou mesmo desiludida, já não tenho vontade de falar com ele. Mais um bocado e vinha para cima de mim. Eu ganhei medo. Ele falou para mim de uma maneira, uma agressividade...»