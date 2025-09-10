VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo

Catarina Miranda ataca Jéssica Vieira: «As pessoas do norte têm vergonha»

Durante uma dinâmica no Kids Club, Catarina Miranda foi desafiada a responder à pergunta: “Se tivesse de trocar de identidade durante uma semana, com quem teria sido mais difícil representar o papel?” A escolha recaiu sobre Jéssica Vieira. Justificou dizendo que jamais entraria num reality show com um ex-namorado, como conteceu com Jéssica e Afonso.

A resposta provocou uma reação imediata. Jéssica Vieira ficou incrédula, riu-se e acusou-a de ser mentirosa nível máximo. O ambiente rapidamente escalou para um bate-boca aceso, com troca de insultos entre as duas concorrentes. Catarina Miranda acusou Jéssica Vieira de ser “barraqueira”.

  • Big Brother
  • Ontem às 19:45
Últimos vídeos
Últimos vídeos

A ferver

04:49

«Tu és uma fotocópia do Bruno»: 'Date' de Afonso e Viriato acaba em bate-boca aceso

13:00 9 set

Rivais até ao fim. Jéssica e Miranda trocam novas acusações: «Ainda ontem estavas a mentir»

15:18 8 set

Miranda com «nojo» de Jéssica? Discussão 'explode' em plena gala e Maria Botelho Moniz repõe a verdade

23:19 7 set
10:43

Discussão ultrapassa limites e Big Brother intervém: «Vamos manter alguma dignidade»

21:53 7 set
05:19

Catarina Miranda perde as estribeiras com Viriato Quintela: «Mete-te no teu lugar!»

21:52 7 set
05:19

Viriato interrompe e Maria Botelho Moniz responde: «Se puder por favor respeitar a palavra»

21:51 7 set
Mais A ferver

Mais Vistos

Entrou num Reality-show e agora está em estado grave após complicações no parto

Ontem às 10:02

O presente de sonho de qualquer mãe: Cristina Ferreira surpreendida pelo filho, Tiago

9 set, 17:13

Sensualidade e elegância: O look escolhido por Cristina Ferreira para entrar nos 48

8 set, 21:23

Em dia de aniversário, Cristina Ferreira recebe surpresa no aeroporto. Com direito a ramo de flores

9 set, 17:03

Em estado grave por complicações no parto: Antiga estrela de reality-show causa preocupação

Ontem às 10:10
Ver Mais

Notícias

Daniela Santos dá mais um passo importante na vida com novo desafio

Há 2h e 59min

Lisa Schincariol reage de forma inusitada a comentários que envolvem o seu corpo

Há 3h e 23min

Bruno de Carvalho e Ana Duarte ficam virais nas redes sociais após gesto inusitado

Há 3h e 47min

Rosto da nova namorada de Nuno Brito é revelado e fãs relembram Lisa Schincariol

Ontem às 19:26

Com apenas dois meses de namoro, Leandro está noivo! Conheça a mulher que roubou o coração do cantor

Ontem às 17:47
Ver Mais Noticias

EXCLUSIVOS BB

02:24

Este beijo de Miranda a Afonso acabou de acontecer. E o sítio não podia ser mais inusitado

8 set, 12:45
05:06

O 'veneno' está servido! Jéssica e Miranda não deixam nada por dizer em jantar a duas: «Toca em feridas»

5 set, 19:38
04:20

Agarrada a Afonso, Catarina Miranda reage a foto de Jéssica: «Que nojo»

4 set, 09:56
02:04

Coração em pedaços! Miranda num pranto enquanto Afonso janta com Jéssica

29 ago, 09:33
05:19

Afonso Leitão enche Catarina Miranda de beijos para acabar com as lágrimas

29 ago, 08:12
Ver Mais Exclusivos BB

FORA DA CASA

Daniela Santos dá mais um passo importante na vida com novo desafio

Há 2h e 59min

Lisa Schincariol reage de forma inusitada a comentários que envolvem o seu corpo

Há 3h e 23min

Bruno de Carvalho e Ana Duarte ficam virais nas redes sociais após gesto inusitado

Há 3h e 47min

Nuno Brito apresenta companheira e semelhanças com Lisa Schincariol geram comentários

Ontem às 19:26

Rosto da nova namorada de Nuno Brito é revelado e fãs relembram Lisa Schincariol

Ontem às 19:26
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

03:37

Catarina Miranda deixa recado impiedoso a Afonso Leitão: «Nunca lhe daria o primeiro lugar»

8 set, 15:16
02:24

«Eu agora metia-me toda nua e...»: Após pedido de Afonso, Miranda riposta

8 set, 12:40
03:34

Catarina Miranda destrói a prova e ri de satisfação

4 set, 08:34
08:07

Descubra quem são os nomeados da próxima semana

1 set, 00:49
03:36

As imagens completas do difícil desafio secreto de Jéssica e Afonso que levou Catarina Miranda à loucura

28 ago, 22:29
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Bruna Gomes abre o coração sobre luta contra a depressão e revela: "Não me sentia confortável"

Ontem às 19:23

Com companhia especial, Carolina Braga assume: "Amor da minha vida"

Ontem às 18:38

Miguel Vicente expõe ameaça que coloca filho em perigo: "O Duarte vai ser raptado"

Ontem às 15:59

Já viu onde e com quem esteve Diogo Bordin? Espreite as imagens!

Ontem às 12:50

Adriano Silva Martins desabafa: "Se digo algo menos simpático, já sou um vendido"

Ontem às 10:30
Ver Mais Outros Sites

Maria Botelho Moniz

De Tony Carreira a Anselmo Ralph: Painel de luxo na gala final do Big Brother Verão

9 set, 14:37

Final do Big Brother Verão: Concorrentes em choque com novidade de Maria Botelho Moniz

9 set, 10:03

Maria Botelho Moniz anuncia novidade escaldante aos finalistas

8 set, 22:25

Vídeo de Maria Botelho Moniz a cantar já soma quase 1 milhão de visualizações

8 set, 16:32

O público grita por Maria Botelho Moniz e faz surpresa arrepiante à apresentadora

8 set, 16:01
Ver Mais

Curva da Vida

Afonso Leitão declara-se à família e emociona todo o estúdio depois da Curva da Vida

8 set, 00:22

Afonso Leitão recorda palavras do progenitor: «Esta faca é para matar a vossa mãe»

8 set, 00:15

Afonso Leitão fala de Jéssica Vieira na Curva da Vida: «Fui muito feliz com ela»

8 set, 00:15

Afonso Leitão revela problema de saúde na Curva da Vida: «Tudo indicava que era um tumor maligno»

8 set, 00:14

Jéssica não esquece Afonso na Curva da Vida e lamenta: «Eu não queria isto»

1 set, 10:23
Ver Mais