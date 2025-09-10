Catarina Miranda ataca Jéssica Vieira: «As pessoas do norte têm vergonha»

Durante uma dinâmica no Kids Club, Catarina Miranda foi desafiada a responder à pergunta: “Se tivesse de trocar de identidade durante uma semana, com quem teria sido mais difícil representar o papel?” A escolha recaiu sobre Jéssica Vieira. Justificou dizendo que jamais entraria num reality show com um ex-namorado, como conteceu com Jéssica e Afonso.

A resposta provocou uma reação imediata. Jéssica Vieira ficou incrédula, riu-se e acusou-a de ser mentirosa nível máximo. O ambiente rapidamente escalou para um bate-boca aceso, com troca de insultos entre as duas concorrentes. Catarina Miranda acusou Jéssica Vieira de ser “barraqueira”.