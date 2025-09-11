Catarina Miranda atira farpa a Jéssica: «Jamais entraria com o ex-namorado na casa» e a confusão instala-se

No Big Brother Verão, durante uma dinâmica, Catarina Miranda ataca Jéssica e afirma que «jamais entraria com o ex-namorado na casa». A provocação gerou desconforto e aumentou a tensão entre as duas concorrentes.
Esta é a última semana do Big Brother Verão. Afonso Leitão, Catarina Miranda, Jéssica Vieira e Viriato Quintela são os finalistas desta edição.
ESCOLHA O VENCEDOR:
AFONSO LEITÃO - 761 20 20 01
CATARINA MIRANDA - 761 20 20 05
JÉSSICA VIEIRA - 761 20 20 07
VIRIATO QUINTELA - 761 20 20 13
