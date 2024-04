Catarina Miranda «benze» os novos concorrentes na piscina! Assista ao divertido momento

No Big Brother, o engraxador continua com grande afluência e tem agora como cliente Daniela. O engraxador está curioso em saber se Daniela acha que se vai dar melhor com Miranda daqui para a frente, Daniela diz que não, não é impossível, mas não se revê com o seu jogo. Daniela remata, “a jogadora Catarina Miranda não é uma pessoa com quem quer estar perto” e acrescenta que esta aproximação, é jogo por parte de Miranda. Na piscina, Miranda inicia uma aula de sobrevivência aos novos concorrentes, com todos dentro da piscina. Afirma, “vão ter um treinamento de segurança básica de como sobreviver num reality show”, porque se continuarem assim não vão sobreviver muito tempo. Miranda começa por dizer que têm que saber argumentar, regra número dois, nomear em consciência, não dar argumentos como dizer que a outra pessoa não vai ter votos. Bárbara comenta que muitos concorrentes fazem isso na casa e questiona porque é que não estão na aula, Miranda responde que já tiveram aula mas não serviu de muito e alguns já se afogaram. De volta a Daniela e Fábio, Daniela diz que a Renata passa a vida no sol, é boa rapariga mas ainda não viu mais do que intrometer-se na vida dos outros. Alex está onde Renata está… podia dar muito à casa mas até agora dorme na forma e continuando lá, sai um bolo queimado. Miranda pergunta a quem entregavam uma nomeação direta e Bárbara responde “a ti”, mas rapidamente diz que está a brincar… acaba por dizer que entregava a Inês. Miranda faz a mesma pergunta a Inês, a concorrente responde Sampaio “mas quero perder mais tempo a percebê-la”. Professora Miranda não gosta da resposta, diz que Inês já se espalhou porque aqui ninguém quer perder tempo, só ganhar. Fábio questiona Daniela sobre as primeiras impressões acerca dos novos concorrentes. Sobre Bárbara, Daniela diz que gosta dela, o Gil não sabe se se vai dar bem ou mal, é agridoce. Da Inês não está a gostar, cada vez que olha para ela, a energia cai. Miranda pergunta quem Inês escolhe para entregar uma imunidade e a concorrente escolhe Miranda porque não quer ir a nomeações consigo, “escolha acertada”, responde Miranda. Entretanto, Miranda diz que nesta casa não há espaço para manobras, e empurra os três concorrentes para a piscina, dando um último conselho a cada um. Termina a aula e a professora Miranda vai engraxar os sapatos para junto de Fábio. Fábio pergunta como Miranda viu a entrada dos novos concorrentes, Miranda diz que adorou porque há aqui pessoas que não estão aqui a fazer nada mas também não acredita que estes novos vão fazer alguma coisa. O concorrente pergunta o que acha de cada um, Miranda diz que gosta de Bárbara embora não saiba argumentar. Quanto a Inês, acha que a concorrente errou, aterrou na Malveira mas não vai durar muito tempo, porque tem muita dificuldade em fazer amigos e aqui convém ter pelo menos um, não vá a coisa dar para o torto. Gil é um morto vivo, é muito paradinho e remata, “para paradinho já temos o Fábio”...