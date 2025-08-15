Catarina Miranda chama tantos nomes a Kina que até Afonso diz para parar: «Estilista dos trezentos», «Cabeça de cotonete»

No Extra Especial do Big Brother Verão, assistimos a imagens de uma discussão entre Kina, Afonso e Catarina Miranda. No fim, Catarina vai ao limite e chama tantos nomes à concorrente que até Afonso pede à amiga que pare: "má como as cobras", "estilista dos trezentos", "cabeça de cotonete".

Esta semana, há quatro concorrentes em risco de expulsão. Vote para salvar o seu favorito:

AFONSO LEITÃO – 761 20 20 01

KINA – 761 20 20 08

VIRIATO – 761 20 20 13

FÁBIO PAIM – 761 20 20 14

Acompanhe tudo o que se passa na casa mais vigiada do país aqui!