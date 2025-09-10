Catarina Miranda cheia de ciúmes de Jéssica e Afonso: «Fico desconfortável»

Após o Especial do Big Brother Verão, Afonso Leitão tentou perceber o motivo do mal-estar de Catarina Miranda, que se mostrava visivelmente incomodada. Apesar da insistência, Afonso não conseguiu que Catarina Miranda confessasse de imediato ter ficado afetada com o pedido de desculpa que o concorrente dirigiu a Jéssica Vieira.

Enquanto isso, no jardim, Jéssica Vieira isolou-se, pensativa. Mais tarde, no confessionário, insinuou que as desculpas de Afonso Leitão surgiram agora apenas porque “convém”.

Ainda abalada, Catarina Miranda acabou por abrir o coração. Admitiu a Afonso Leitão que o pedido de desculpa à rival a deixou desconfortável e revelou sentir-se emocionalmente exausta. Confessou ainda ter medo de ser magoada e considerou injusto estar a ser deixada sem respostas, apesar de ter sido quem sempre esteve ao lado do concorrente. Afonso Leitão, por sua vez, reforçou que essas respostas só seriam dadas fora da casa.

No desabafo mais íntimo da noite, Catarina Miranda assumiu sentir que Afonso Leitão ainda tem sentimentos por Jéssica Vieira.