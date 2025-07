Catarina Miranda chora após expulsão de Manuel Melo: «Não gosto de cortar os sonhos de alguém»

Na cadeira quente do Big Brother Verão, antes de sair, Manuel Melo deixa uma mensagem para os colegas. Catarina Miranda chora após expulsão de Manuel Melo, dado que foi ela quem lhe deu uma nomeação direta: «Não gosto de cortar os sonhos de alguém».

A gala deste domingo do Big Brother Verão ficou marcada pela expulsão de Manuel Melo e pela entrada de uma nova concorrente: Ana Soares. Viriato Quintela é o novo líder da casa e decidiu nomear diretamente Afonso Leitão, que se junta assim a Fábio Paim no leque de nomeados, uma vez que o ex-futebolista tinha sido sancionado na semana passada. No Especial desta segunda-feira, fique a conhecer os restantes nomeados.

Acompanhe aqui tudo o que se passa na casa mais vigiada do país