Catarina Miranda como nunca a viu «Não estou a aguentar». Veja tudo

No Big Brother Verão, Catarina Miranda mostrou-se como nunca antes, visivelmente fragilizada e em lágrimas, ao desabafar: «Não estou a aguentar». O motivo do desabafo prende-se com o enredo que tem marcado as últimas horas dentro da casa, já que Jéssica, ex-namorada de Afonso, está cada vez mais próxima dele, algo que tem deixado Miranda desconfortável e emocionalmente abalada.

