Catarina Miranda confronta Ilona Matviychuk: «Não ia nada com a tua cara»

No Big Brother, no quarto da casa, Catarina confessa à Ilona que não ia nada com a cara dela no início, pois achava-a arrogante, com o nariz empinado e escandalosa. Ilona diz de imediato que não e Catarina atira que até gosta dela agora, mas não gostou de ser nomeada, Ilona diz que ela não a deve ter entendido e Catarina atira que sim, pois considera-a forte. Ilona diz que é diferente e pensava que não ia levar isto a mal, pois não quer pessoas fortes. Catarina confessa que não gostou muito e volta a dizer que não gostava dela e até comentou com algumas concorrentes na casa (FB ITEM 05), mas era a primeira impressão, Ilona diz que a primeira impressão para si não é importante. Entretanto chega David que fala diretamente para Ilona, elogiando a postura. Daniela diz que Ilona é brusca e Catarina Miranda aproveita para sair da conversa, “com licença”. Ilona diz que está aqui para curtir e para marcar mas não quer conflitos, não quer pessoas más, não é assim nem nunca vai ser. David diz que Ilona parece e é, boa jogadora e isso é positivo, algo com que Daniela concorda. Já na Sala, Ilona comenta com Daniela e Sérgio que “o nosso líder é lixado”, Daniela comenta que Fábio fez boas escolhas e Sérgio atira que a postura do líder é “show off”, já Ilona tem uma postura mais natural. Daniela diz que Ilona é mais agressiva, mas no bom sentido. Daniela diz que o problema é que ela vem forte, mas tem que lidar com pessoas fortes. E atira que “ela” (referindo-se à Catarina Miranda) não veio nada preparada. Ilona atira “pois não”. No Jardim, Daniela e Ilona continuam a conversar sobre Catarina Miranda, Daniela diz que até lhe achou graça mas está muito cansada, e diz que não foi só ela que teve essa sensação, outros concorrentes também se sentiram cansados de Catarina Miranda. Ilona diz que Catarina Miranda vai perceber… Daniela é da opinião de que Catarina Miranda entrou com um personagem, Ilona acha que a concorrente deve ser mesmo assim e Daniela remata, “se for mesmo assim vai-me matar”.