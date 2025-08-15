Catarina Miranda conta a Jéssica os planos que tem com Afonso fora da casa. Levou um travão da ex antes de continuar

No Extra Especial do Big Brother Verão, assistimos a imagens de uma conversa de Jéssica. Catarina Miranda contou a Jéssica os planos que tem com Afonso fora da casa. Levou um travão da ex antes de continuar e Jéssica afirma que a concorrente de Almeirim está apaixonada pelo militar.

Esta semana, há quatro concorrentes em risco de expulsão. Vote para salvar o seu favorito:

AFONSO LEITÃO – 761 20 20 01

KINA – 761 20 20 08

VIRIATO – 761 20 20 13

FÁBIO PAIM – 761 20 20 14

