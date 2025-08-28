Catarina Miranda continua num pranto e a culpa é de Jéssica e Afonso: «Nunca gostaste de mim»

No Big Brother Verão, Catarina Miranda não conteve as lágrimas e voltou a emocionar-se, apontando o dedo à aproximação entre Jéssica e Afonso. Num confronto direto com o ex-militar, a concorrente desabafou em pranto: «Nunca gostaste de mim», deixando claro o quanto a situação a tem afetado dentro da casa.
Esta semana, três participantes enfrentam a possibilidade de expulsão. Vote para salvar o seu concorrente favorito:
Catarina Miranda - 761 20 20 05
Viriato Quintela - 761 20 20 13
Ana Duarte - 761 20 20 17
