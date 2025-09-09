Catarina Miranda 'corre' atrás de Afonso, mas acaba a irritar-se: «Esse teu discurso pode ser o teu maior inimigo»

No Big Brother Verão, Catarina Miranda persegue Afonso Leitão até à casa de banho e insiste que quer um abraço. Mas o concorrente não quer dar e acaba a barrar a amiga especial. Afonso queixa-se da insistência de Catarina Miranda: «Não me deixas tomar banho em paz».

Ontem, a casa foi palco para alguns momentos importantes: assistimos a um momento em que Catarina Miranda faz planos com Afonso Leitão para a grande final. Durante o Especial, Maria Botelho Moniz anuncia uma novidade escaldantes aos finalistas. Ainda, durante a tarde Viriato Quintela foi protagonista de uma dinâmica que o levou às lágrimas.

A última gala do Big Brother foi noite de muitas surpresas e emoções à flor da pele! Bruna foi a concorrente expulsa, e por isso fica fora do leque dos finalistas. Afonso Leitão fez a sua Curva da Vida perante o País inteiro, um percurso de vida recheado de revelações fortes, nomeadamente sobre o seu namoro com a ex-Jéssica Vieira. Já a própria Jéssica Vieira foi salva em 1º lugar com uma percentagem impressionante. Discussão forte entre Catarina Miranda e Jéssica Vieira 'explode' durante o direto.

Acompanhe ao minuto, tudo o que se passa no Big Brother Verão!