Catarina Miranda critica atitudes de Kina: «Com a sua idade devia ter vergonha»

No Big Brother Verão, Catarina Miranda envolve-se numa discussão sem filtros contra Kina: «Perdeu mais uma oportunidade de estar calada». As duas discutem sobre a cozinha e Kina acusa Catarina de ter colocado a saúde de todos em risco ao fazer comida com ovos crus.

Recorde-se que, ontem, a casa do Big Brother foi uma espécie de "campo de batalha".

Esta semana, há cinco nomeados no Big Brother Verão. Vote para salvar:

Afonso Leitão: 761 20 20 01

Catarina Miranda: 761 20 20 05

Kina: 761 20 20 08

Daniela Santos: 761 20 20 16

João Oliveira: 761 20 20 19

Acompanhe aqui tudo o que se passa na casa mais vigiada do país.