Catarina Miranda dá conselho a Afonso mas a reação não é a esperada

No Big Brother Verão, durante a dinâmica das frases, Catarina Miranda entrega um cartão a Afonso, aconselhando-o a pensar menos no que os outros dizem. A concorrente, que já admitiu estar apaixonada pelo ex-paraquedista, acrescenta que os pensamentos o afetam. Afonso reage de imediato: «Quiseste dizer isto por tua causa». Já Viriato opta por entregar o cartão a Jéssica, elogiando-a como «uma mulher bastante bonita por dentro, que está sempre a pensar no que os dela acham».

Esta é a última semana do Big Brother Verão. Afonso Leitão, Catarina Miranda, Jéssica Vieira e Viriato Quintela são os finalistas desta edição.

ESCOLHA O VENCEDOR:

AFONSO LEITÃO - 761 20 20 01

CATARINA MIRANDA - 761 20 20 05

JÉSSICA VIEIRA - 761 20 20 07

VIRIATO QUINTELA - 761 20 20 13

