Catarina Miranda declara-se a Afonso Leitão. A resposta do aliado vai surpreendê-lo

No Big Brother Verão, a manhã foi marcada por um momento inesperado entre Catarina Miranda e Afonso Leitão. A concorrente surpreendeu ao ajoelhar-se diante do colega e declarar-se de forma romântica: «Já percebi, o frio que passo é de não sentir o calor do teu corpo».No entanto, a resposta não foi a que Miranda esperava. Sem perdoar, Afonso Leitão reagiu de imediato: «O frio que sentes é do teu coração de pedra».

Estamos a poucos dias da final do Big Brother Verão. Viriato Quintela conquistou o passaporte para a final, mas os restantes concorrentes continuam em risco de abandonar a casa no próximo domingo.

