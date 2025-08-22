Catarina Miranda dedica músicas com “recados” a Viriato Quintela. E ele confessa: “Estou a gostar”

No Big Brother Verão, Catarina Miranda dedica músicas a Viriato Quintela, mas com letras alteradas e cheias de segundas intenções. Afonso Leitão junta-se à brincadeira, e Viriato acaba por confessar que está a gostar da atenção. O ambiente aquece e os ânimos ficam ao rubro.

Esta semana, há quatro concorrentes em risco de expulsão. Vote no seu concorrente favorito para o salvar:

AFONSO LEITÃO – 761 20 20 01

JÉSSICA VIEIRA – 761 20 20 07

KINA – 761 20 20 08

VIRIATO – 761 20 20 13

