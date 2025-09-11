VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo

Catarina Miranda deixa Afonso incrédulo ao abraçar e beijar Jéssica: «Fizemos as nossas pazes»

No Big Brother Verão, Catarina Miranda deixa Afonso Leitão sem palavras ao abraçar e beijar Jéssica Vieira, dizendo que já fizeram as pazes e agora são «amigas forever». 

Esta é a última semana do Big Brother Verão. Afonso Leitão, Catarina Miranda, Jéssica Vieira e Viriato Quintela são os finalistas desta edição. 

ESCOLHA O VENCEDOR:

AFONSO LEITÃO - 761 20 20 01
CATARINA MIRANDA - 761 20 20 05
JÉSSICA VIEIRA - 761 20 20 07 
VIRIATO QUINTELA - 761 20 20 13

Acompanhe aqui tudo o se passa na casa mais vigiada do país!

  • Big Brother
  • Hoje às 00:37
Últimos vídeos
Últimos vídeos

Vídeos

01:20

Vânia Sá mostra detalhes da revelação de sexo do bebé

10:50
00:07

Cristina Ferreira visita casa do novo Secret Story

09:55
08:33

Catarina Miranda devastada por causa de Afonso: «Tens receio de eu sentir alguma coisa pela Jéssica»

09:35
05:46

Catarina Miranda atira farpa a Jéssica: «Jamais entraria com o ex-namorado na casa» e a confusão instala-se

09:19
03:22

Jéssica «a peixeirinha»: Todas as imagens da dinâmica que gerou muitas gargalhadas e «lambadas»

00:46
05:44

Inês Morais sobre Miranda: «Ela sempre sentiu uma coisa. Se o João tivesse entrado de início seria diferente»

00:29
Mais Vídeos

Mais Vistos

O presente de sonho de qualquer mãe: Cristina Ferreira surpreendida pelo filho, Tiago

9 set, 17:13

Daniela Santos dá mais um passo importante na vida com novo desafio

Ontem às 21:50
03:50

Inédito! Jéssica Vieira recebe telefonema do exterior

Ontem às 22:14

De cortar a respiração: Daniela Santos arrasa de biquíni e estas imagens são a prova disso

2 set, 17:47
03:31

Jéssica tirava Afonso da casa para pôr o mais inesperado dos ex-concorrentes. E o verniz estala

Hoje às 00:17
Ver Mais

Notícias

Bruna Gomes quebra o silêncio sobre o seu passado: «Para algumas pessoas é um ‘não-assunto’»

Há 23 min

Revelação de sexo «nunca vista»: Vânia Sá grava «o vídeo mais esperado». Com um astro da música portuguesa

Há 50 min

Alerta spoiler: Cristina Ferreira visita casa do novo Secret Story. E está revelado o primeiro detalhe

Há 1h e 24min

Daniela Santos dá mais um passo importante na vida com novo desafio

Ontem às 21:50

Lisa Schincariol reage de forma inusitada a comentários que envolvem o seu corpo

Ontem às 21:26
Ver Mais Noticias

EXCLUSIVOS BB

02:24

Este beijo de Miranda a Afonso acabou de acontecer. E o sítio não podia ser mais inusitado

8 set, 12:45
05:06

O 'veneno' está servido! Jéssica e Miranda não deixam nada por dizer em jantar a duas: «Toca em feridas»

5 set, 19:38
04:20

Agarrada a Afonso, Catarina Miranda reage a foto de Jéssica: «Que nojo»

4 set, 09:56
02:04

Coração em pedaços! Miranda num pranto enquanto Afonso janta com Jéssica

29 ago, 09:33
05:19

Afonso Leitão enche Catarina Miranda de beijos para acabar com as lágrimas

29 ago, 08:12
Ver Mais Exclusivos BB

FORA DA CASA

Bruna Gomes quebra o silêncio sobre o seu passado: «Para algumas pessoas é um ‘não-assunto’»

Há 23 min

Revelação de sexo «nunca vista»: Vânia Sá grava «o vídeo mais esperado». Com um astro da música portuguesa

Há 50 min

Alerta spoiler: Cristina Ferreira visita casa do novo Secret Story. E está revelado o primeiro detalhe

Há 1h e 24min
00:07

Cristina Ferreira visita casa do novo Secret Story

Há 1h e 44min

Daniela Santos dá mais um passo importante na vida com novo desafio

Ontem às 21:50
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

03:37

Catarina Miranda deixa recado impiedoso a Afonso Leitão: «Nunca lhe daria o primeiro lugar»

8 set, 15:16
02:24

«Eu agora metia-me toda nua e...»: Após pedido de Afonso, Miranda riposta

8 set, 12:40
03:34

Catarina Miranda destrói a prova e ri de satisfação

4 set, 08:34
08:07

Descubra quem são os nomeados da próxima semana

1 set, 00:49
03:36

As imagens completas do difícil desafio secreto de Jéssica e Afonso que levou Catarina Miranda à loucura

28 ago, 22:29
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Bruna Gomes abre o coração sobre luta contra a depressão e revela: "Não me sentia confortável"

Ontem às 19:23

Com companhia especial, Carolina Braga assume: "Amor da minha vida"

Ontem às 18:38

Miguel Vicente expõe ameaça que coloca filho em perigo: "O Duarte vai ser raptado"

Ontem às 15:59

Já viu onde e com quem esteve Diogo Bordin? Espreite as imagens!

Ontem às 12:50

Adriano Silva Martins desabafa: "Se digo algo menos simpático, já sou um vendido"

Ontem às 10:30
Ver Mais Outros Sites

Maria Botelho Moniz

De Tony Carreira a Anselmo Ralph: Painel de luxo na gala final do Big Brother Verão

9 set, 14:37

Final do Big Brother Verão: Concorrentes em choque com novidade de Maria Botelho Moniz

9 set, 10:03

Maria Botelho Moniz anuncia novidade escaldante aos finalistas

8 set, 22:25

Vídeo de Maria Botelho Moniz a cantar já soma quase 1 milhão de visualizações

8 set, 16:32

O público grita por Maria Botelho Moniz e faz surpresa arrepiante à apresentadora

8 set, 16:01
Ver Mais

Curva da Vida

Afonso Leitão declara-se à família e emociona todo o estúdio depois da Curva da Vida

8 set, 00:22

Afonso Leitão recorda palavras do progenitor: «Esta faca é para matar a vossa mãe»

8 set, 00:15

Afonso Leitão fala de Jéssica Vieira na Curva da Vida: «Fui muito feliz com ela»

8 set, 00:15

Afonso Leitão revela problema de saúde na Curva da Vida: «Tudo indicava que era um tumor maligno»

8 set, 00:14

Jéssica não esquece Afonso na Curva da Vida e lamenta: «Eu não queria isto»

1 set, 10:23
Ver Mais