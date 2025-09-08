Catarina Miranda desaba no confessionário: «Ele não faz nada por mim»

No Big Brother Verão, Catarina Miranda pediu insistentemente uma massagem ao seu aliado, mas Afonso Leitão não deixou passar a oportunidade de a corrigir, dizendo que a colega precisava de aprender a pedir mais vezes 'por favor'. Já no confessionário, Miranda abriu o coração e desabafou que sente que Afonso não se dedica à relação da mesma forma que ela.

Ontem, na gala do Big Brother, foi noite de muitas surpresas e emoções à flor da pele! Bruna foi a concorrente expulsa, e por isso fica fora do leque dos finalistas. Afonso Leitão fez a sua Curva da Vida perante o País inteiro, um percurso de vida recheado de revelações fortes, nomeadamente sobre o seu namoro com a ex-Jéssica Vieira. Já a própria Jéssica Vieira foi salva em 1º lugar com uma percentagem impressionante. Discussão forte entre Catarina Miranda e Jéssica Vieira 'explode' durante o direto.

Acompanhe ao minuto, tudo o que se passa no Big Brother Verão!