Catarina Miranda desafia a amizade entre Bruno e Kina: «É para ver se a Kina abre os olhos»

No Big Brother Verão, os concorrentes participaram numa dinâmica onde foram desafiados a colocar os nomes dos colegas numa bússola simbólica. Cada ponto cardeal correspondia um sentimento: A Norte quem está mais alinhado consigo; A Sul quem mais os desiludiu; A Este quem começaram a admirar; E, por fim, a Oeste quem já se identificaram.

Catarina Miranda não deixou nada por dizer em relação a Kina e Bruno «É para ver se a Kina abre os olhos».

Afonso Leitão, Kina, Bruno de Carvalho e Eduardo Ferreira são os nomeados desta semana. As votações já estão abertas e o público pode salvar o seu concorrente favorito através das habituais linhas telefónicas:

