Catarina Miranda descai-se sobre plano contra Jéssica: «O Afonso gostaria que fosse ela a sair»

No Big Brother Verão, Afonso dá conselhos a Catarina Miranda para que esta não dê protagonismo a Jéssica Vieira. No meio do assunto, Catarina Miranda descai-se e revela o plano dos dois contra Jéssica Vieira, dado que admitem estar a fazer tudo para que a ex-namorada do ex-paraquedista seja expulsa do programa. «O Afonso gostava que fosse ela a sair», afirma Catarina Miranda.
Estamos a poucos dias da final do Big Brother Verão, e por isso deve votar para salvar o seu favorito. Viriato Quintela conquistou o passaporte para a final, mas os restantes concorrentes continuam em risco de abandonar a casa no próximo domingo. Vote para salvar:
AFONSO - 761 20 20 01
BRUNA - 761 20 20 04
CATARINA MIRANDA - 761 20 20 05
JÉSSICA - 761 20 20 07
Acompanhe ao minuto, tudo o que se passa no Big Brother Verão!