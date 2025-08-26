Catarina Miranda desiste novamente da prova e Afonso acusa sabotagem: «Escusas de me olhar de cima a baixo»

Durante a realização da tarefa semanal no Big Brother Verão, Catarina Miranda voltou a desistir da prova. Mais tarde, Afonso acusou a colega de estar a sabotar o desafio, mas Miranda manteve-se em silêncio perante a acusação.
O líder afirmou estar a pensar em táticas para garantir o sucesso da equipa, mas Miranda reagiu com desânimo, afirmando que acabava já com a prova. Afonso mostrou-se incompreendido e criticou a postura dos colegas, sublinhando que estão a criticar algo em que se recusam a participar.
Miranda ainda tentou convencer Afonso a conversar com Viriato para o motivar a colaborar, mas o líder recusou a ideia.